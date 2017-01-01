VDV40.RU - сайт бесплатных объявлений Калуги и области

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  • 1-комн. квартира
    1-комн. квартира Продаю 1-комн. кв-ру, бульвар Солнечный, д. 20, пл. 38.2 кв. м, 8/16 эт, новый монолитно-кирпичный дом, продаю. Квартира без ремонта. Индивидуальное отопление (котельная на крыше). С/у совмещенный, секлопакеты, лоджия застеклена, все счетчики установлены. Не угловая, окна во двор. Разумный торг.
    2 150 000 руб.
  • Продаю 2-х комн, квартиру,
    Продаю 2-х комн, квартиру, Октябрьский округ, ул. В. Андриановой, пл. 46.8 кв. м, 2/5 эт., кирпич., с евроремонтом. Квартира укомплектована всем необходимым - заезжай и живи! Цена 3 млн. руб.
    3 000 000 руб.
  • Продается однокомнатная квартира,
    Продается однокомнатная квартира, пл. 57 кв. м., ул. Достоевского, 2-й этаж 4-х этажного дома, отличный ремонт, индивидуальное отопление. Цена 7 млн. руб. Торг уместен.
  • Автосервис.
    Автосервис. Сложный кузовной ремонт.
    Высококачественная покраска.
    Ремонт бамперов и пластика.
    Полировка кузова и фар.
    Запчасти новые и б/у.
    г. Калуга, ул. Гурьянова, 10-б.
  • 3-комн. квартира, г. Тула.
    3-комн. квартира, г. Тула. Промышленный пр. д. 34, 4/5 эт., 62,3/47/5,2 кв.м., кирпич., с/у разд., балкон застеклён, кладовки. Развитая инфраструктура. Возможна продажа с гаражом (охраняемый) рядом с домом.
    2 800 000 руб.
  • Продавец
    Продавец женской одежды, г/р 4/2 с 10:00 до 20:00, з/п 20 тыс. руб. (оклад+%), опыт работы, общительность, умение торговать, ответственность, коммуникабельность, калужская прописка, м-н, ТЦ "Европейский".
    20 000 руб.

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