VDV40.RU - сайт бесплатных объявлений Калуги и области

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Сексолог. Сексолог. Кандидат медицинских наук Воронин Ю.Т. Лиц. N 99-01-002821 от 13.01.05 г. Тел. 8 (903) 816-56-22
www.sex-help.narod.ru
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1-комн. квартира Продаю 1-комн. кв-ру, бульвар Солнечный, д. 20, пл. 38.2 кв. м, 8/16 эт, новый монолитно-кирпичный дом, продаю. Квартира без ремонта. Индивидуальное отопление (котельная на крыше). С/у совмещенный, секлопакеты, лоджия застеклена, все счетчики установлены. Не угловая, окна во двор. Разумный торг.
2 150 000 руб.
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Продается однокомнатная квартира, пл. 57 кв. м., ул. Достоевского, 2-й этаж 4-х этажного дома, отличный ремонт, индивидуальное отопление. Цена 7 млн. руб. Торг уместен.
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3-комн. квартира, г. Тула. Промышленный пр. д. 34, 4/5 эт., 62,3/47/5,2 кв.м., кирпич., с/у разд., балкон застеклён, кладовки. Развитая инфраструктура. Возможна продажа с гаражом (охраняемый) рядом с домом.
2 800 000 руб.
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Грузоперевозки на Газели. Грузоперевозки, ГАЗель, стандартная, тент, Калуга, область, межгород. Тел. 8 (920) 618-26-38
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Автосервис. Сложный кузовной ремонт.
Высококачественная покраска.
Ремонт бамперов и пластика.
Полировка кузова и фар.
Запчасти новые и б/у.
г. Калуга, ул. Гурьянова, 10-б.
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